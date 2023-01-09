南投縣綜合性身心障礙福利復健服務中心，研議使用管理及收費辦法，縣長許淑華在縣務會議表示，在建立使用者付費制度同時，應保持彈性兼顧獎勵公益及照顧弱勢的原則。

埔里鎮殘福大樓研議收費辦法，南投縣長許淑華要求慎重考量。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

許淑華9日主持上任後首次縣務會議時表示，她和副縣長王瑞德都馬上進入狀況，立即上手，加速推動各項縣政；全台的南投燈會即將登場，她也邀請各地民眾，從14日到元宵節，尤其是春節連假期間，踴躍到南投賞花燈，歡喜過好年。

縣務會議討論教育、觀光和社會及勞動處3處所提4項提案，其中，《南投縣綜合性身心障礙福利復健服務中心使用管理及收費辦法》草案成為關注焦點。

縣府社會及勞動處提案說明指出，依據南投縣審計室審核通知事項，為使「南投縣綜合性身心障礙福利復健服務中心」公共設施場地，提供社會各界租借用，且符合比例與使用者付費原則，依規費法擬訂相關收費及使用規範。

許淑華表示，公共設施不僅要提高使用率，落實使用者付費的制度也有必要，但俗稱埔里殘福大樓的「南投縣綜合性身心障礙福利復健服務中心」，本來就是為弱勢身心障礙者服務而設，包括社團早晚運動的短暫性活動，公益社團前往借用場地辦理物資發放賑濟等公益活動，似乎都可彈性減收或全免租借使用費，這項新辦法可以更周延訂定細項，在落實使用者付費的同時，務必兼顧到獎勵社團辦理公益活動，及照顧弱勢的目的，因此特別要請社勞處將這次縣務會議的建議彙整，於下次會議重提再做決議。