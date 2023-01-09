雲林縣政府活化廢校國小分校，協助獅子會在口湖鄉設置食物銀行。（張朝欣攝）

國際獅子會300-D1區「關懷饑餓及為兒童服務委員會」，有鑑於雲林縣偏鄉資源不足，9日在口湖鄉成立「獅子會食物銀行」， 在雲林縣政府支持下結合雲林縣家園關懷協會，將已廢校的國小分校活化再利用，成為食物銀行的最佳據點，就近造福在地兒童與弱勢族群，讓孩子不要輸在起跑點。

口湖鄉口湖國小青蚶分校因少子化衝擊，2年前招收不到學生而廢校，校園無人整理有如廢墟，雲林縣政府為活化廢校校園，協助國際獅子會設置食物銀行，9日舉行食物銀行啟用典禮，由獅子會成員、口湖鄉長李龍飛、雲林縣家園關懷協會總幹事吳國良等人共同主持。

「關懷飢餓及為兒童服務委員會」主席李酈芸表示，對於關懷飢餓及為兒童服務的目標，由本區總監施松吉提出年度主題「即時服務、快樂奉獻」，獅友在各地成立食物銀行、舉辦友善食物公益表演活動，宣導支持友善環境農畜產品、珍愛有限資源、歡喜分享等各種理念。

青蚶村長蔡明堂說，青蚶分校廢校後，校園無人管理，雜草長到半個人高，有如廢墟，地方覺得要加以活化，因此與雲林縣家園關懷協會動手整理，共同成立社區關懷據點，並請水保局補助施設「不彎腰農園」等硬體，未來還要成立日照中心，打造兒童、老人樂園與食農教育場域。

「獅子會食物銀行」內有獅友與善心人士捐贈的物資，包括油、米、蔬果、奶粉、罐頭食品、成人紙尿褲、清潔用品等民生物資。經由獅友訪視確認為需要關懷協助的弱勢族群，即可至食物銀行自行挑選所需的東西。

獅子會指出，「獅子會食物銀行」是社區長期服務型據點，需要源源不斷的物資後援，在此邀請民生物品廠商企業共襄盛舉，以取之社會回饋社會理念，愛心捐助共同支持食物銀行的永續營運。