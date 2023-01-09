行政院長蘇貞昌近期連續舉辦餐會，宴請各官員以及公務人員，被外界認為是「畢業餐會」，但蘇自己則表示，比較偏向年終尾牙的形式，以感謝防疫英雄一年來的辛苦。媒體人張禹宣今（9）日在臉書發文對此怒批，蘇貞昌根本是宣告留任才會辦餐會，且現在內閣成員的年紀越來越大，根本就是變成蘇的「國家級養老院」。

張禹宣指出，吳怡農的敗選如同起跑線上的鳴槍，一響宣告民進黨內的「大倒蘇」狂潮正式開始。然而事隔不到一日，立刻有媒體拋出民進黨人士證實，自己先前提及的「蘇貞昌在發放現金一事『突襲』總統蔡英文」，且在蔡透過高雄市長陳其邁傳遞「善意」後，蘇貞昌非但不知感激還拿翹，同時為了報「國安會議」攬權之仇，蘇貞昌還搶先在總統前公布叫板，展現傲慢與蠻橫。

除此之外，張禹宣還稱，蘇貞昌取消了與蔡英文原訂在4日的院會，並在3日晚間聯繫經濟部長王美花等人設局背書。之後一連四天的餐會，雖遭外界解讀是「畢業」宣告，但實情卻是蘇貞昌企圖證明自己「定於一尊」的「春酒」，宣告「行政院長還是我」，現金必須由他來發。

不過當蘇貞昌在力挽狂瀾，瀕臨瘋狂之際，張禹宣揭露，早有民進黨內部人士抱怨，內閣老化的問題嚴重。他據此特別整理了一份獨家資料，完整揭露了蘇貞昌內閣的成員年籍。「2019年剛就任時，平均年齡的61.971歲，到了2023年平均年齡竟然上升到64.5歲。」

張禹宣怒批，一般人65歲是「待退」準備養老的年紀，但本該做為國家骨幹的行政院，卻成為蘇貞昌個人的禁臠，酬庸退休高官頤養天年的好去處，活脫脫的成了蘇貞昌的「國家級養老院」。他認為，這個訊號透露一個嚴重警訊，比起大刀闊斧的改革、推行政務，蘇貞昌與閣員們念茲在茲的，只是如何繼續賴在自己的位子，能留一日是一日，能拖一天是一天，一切的汲汲營營，都只為了留下來。