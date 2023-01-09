曾是知名夫妻檔雙主播的岑永康、張珮珊，當年交往4個月閃婚，至今甜蜜22年，令人稱羨。夫妻倆目前在智利旅遊，參觀墓園時，岑永康有感而發地透露，老婆張珮珊以交代好後事，要把自己的骨灰罈製成存錢筒，只要岑永康想念她，就存一點錢進去。

岑永康7日在臉書發文，夫妻倆一定會有人先離世，他私心希望是太太，「她不慕榮利、對數字沒啥慾望和概念，她若先走一步，不用傷腦筋處理保單、帳戶、有的沒的雜事，也不用獨自忍受悲傷…，這些，我來承受就好。」

岑永康表示家人間從不避諱談生離死別，認為這是對自己人生負責任的表現，夫妻倆決定在頭腦清楚、在家有話語權時，把身後事的細節全部交代清楚，若哪天被上帝召見，家人悲傷之餘才不會手忙腳亂，又氣「死人」。

岑永康透露老婆的後事很有創意，笑說：「她要把自己的骨灰罈做成一個存錢筒。我想念她的時候，就存一點錢進去，因為我很愛存錢、而且會很想她，應該不久之後就會存到人生最後一桶金，哈哈哈。」

女星李明依很認同岑永康的說法，留言：「你們倆好棒，這才是最真正有基督信仰的家庭，活出來！行出來！」其餘網友也留言：「真的生前在的時候要多去講出來，擬定好，否則真的到時會手忙腳亂了」、「夫妻可以做到你們2位這樣無話不談，真的是天造地設的一對」、「貴夫人好幽默，捨不得她先走啦」。