嘉義縣太保市代表會質疑太保市公所111年度追加減預算有部分預算先動支再辦追加減、112年度總預算浮編市長室裝修費，去年底雖通過審議，但目前建請監察院查辦；縣議員、前太保市長黃榮利表示，代表會擴大解讀，預算不夠用時，同科目勻支是縣市政府機關的處理方式。

去年底太保市長選舉，綠營內鬨，前市長黃榮利轉戰縣議員當選，並力挺其祕書鄭淑分當選現任市長，而代表會主席葉俊男支持民進黨提名的戴光宗落敗，葉俊男連任第9屆代表會主席。

葉俊男指出，去年11月28日至12月9日代表會審議通過公所111年度追加減預算2億餘元、112年度總預算約3億700萬元，卻發現有83萬8000餘元追加減預算已於5月、8月動支，112年度總預算編列300萬元要裝修市長室及東勢社區活動中心。

葉俊男說，新建太保市公所大樓已編列裝修費用，代表會決議刪除200萬元，還有100萬元可裝修東勢社區活動中心；而83萬餘元未先經代表會同意墊付，即先支付各項款項，顯示財政紀律鬆散、故意忽視。

已付款項目包括安東國小開合式黑板、自來水公司增設消防栓、學齡兒童唾液快篩及防疫宣導、辦理巴倫一號行動表演活動及親子攀樹活動。

黃榮利表示，預算編列送審是概算，不敷使用時，要動支同科目勻支，必須經過業管單位同意，但不得超支，縣市政府機關都如此處理，此次代表會故意排在市長選舉後審查預算，主席派取得過半席次，凍結112年度多項社福預算。

鄭淑分表示，111年度預算執行合法，沒有破壞財政紀律，絕對禁得起考驗，112年度總預算被代表會刪除903萬元、凍結1億6355萬9000元，影響禮儀廳建造、納骨塔擴充、社區補助及圖書館人力經費。

縣府主計處長郭美峯表示，縣市政府機關依預算執行要點可在預算額度內、同科目調整支用，但仍要通過審計室查核。