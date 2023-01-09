健保署驚傳內鬼洩漏民眾健保個資弊案！調查局新北市調查處獲報，指已退休的衛生福利部中央健康保險署葉姓人員及2名現職人員，涉嫌偷查並外洩健保被保險人個資，長達13年，懷疑3人洩漏的個資恐難以計數，涉嫌洩密罪。檢調9日兵分5路搜索，並約談葉男3人，調查局訊後將移送台北地檢署複訊。

新北市調處獲報，葉男3人自2009年起至2022年止，涉嫌長期偷查民眾的健保個資，被外洩個資疑被業者不當使用，3人涉嫌《刑法》洩漏或交付國防以外機密等罪。目前檢調正擴大清查葉男3人洩漏個資，是否涉及不法對價關係。

至於3人外洩的個資筆數、流向，檢調不排除至少數十萬筆外流，調查局已擴大調查釐清。

健保署基於職務，負責保管全國2300萬人全民投保資料及醫療給付申報等檔案，行政院為了保護投保民眾的個資，將健保署列為資通安全責任等級的「A級機關」，沒想到竟出現「內鬼」外洩個資情事，令各界震驚。