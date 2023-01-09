期交所今天發表2023年新計畫，其中，規劃建置客製化契約交易平台，初步規劃適用股價指數商品，交易人可依需求設定到期日、履約價格，交易更有彈性。另外，也將擴大店頭集中結算機制範圍，新增新臺幣無本金交割遠期外匯契約(NDF)為結算商品，預計可新增12家金融機構成為店頭結算會員，集中結算部位餘額可進一步攀升。

期交所董事長吳自心。（圖／記者李錦奇攝）

期交所總經理周建隆。（圖／記者李錦奇攝）

期交所董事長吳自心指出，台灣期貨交易市場已經連續3年，年交易量超過3億口，預估今年也會超過3億口。

展望今年，期交所除了規劃建置客製化契約交易平台，也將黃金選擇權及個股選擇權，納入動態價格穩定措施，完成後期交所所有商品將適用動態價格穩定措施，完整強化期貨市場價格穩定功能。

另外，期貨自營商委託單整批刪除機制(Kill Switch)規劃擴大適用至期貨經紀商端，降低經紀商客戶資訊系統發生異常面臨之風險。另亦規劃建置期貨自營商斷線後刪單機制，於業者系統或連線出現問題時，可快速刪除未成交委託單，避免造成大額損失及影響市場交易秩序。

期交所總經理周建隆指出，國內期貨市場去年交易量達3億8446萬8497口，日均量達156萬2880口，較110年3億9220萬2371口減少773萬3874口，微幅減少2%，主要受通膨與升息影響，實質經濟成長趨緩，使得台股交易量減少，期貨市場相對表現穩健，市場避險及交易需求熱度不減，適時發揮避險功能，外資參與比重與110年相當，達31.38%。

期貨市場四大主力商品分別為：臺指選擇權、小型臺指期貨、個股期貨及臺股期貨。其中小型臺指期貨日均量32萬9392口，成長12%；臺指選擇權日均量81萬6031口，成長0.9%；臺股期貨日均量17萬5332口，減少0.7%；個股期貨受證券交易量縮減少較多，日均量21萬9333口，減少28.6%。

另小型指數期貨及美股指數期貨亦有大幅成長，小型電子期貨及小型金融期貨日均量合計5449口，成長34.9%；美股三大指數期貨日均量合計9082口，成長37.2%。

值得一提的是，夜盤交易推出以來，交易量日益成長，去年日均量近50萬口，較前年成長58.6%，且占日盤同商品交易比重逾5成，為提供更多交易機會，期交所去年將ETF期貨納入夜盤交易，交易人可與其他夜盤商品或美股ADR進行跨商品交易。

因應交易量成長及維持市場穩定運作，確保交易系統設備可靠及穩定，期交所109年起進行設備汰換規劃，110年完成日夜盤新交易系統設備建置，111年完成市場會測並正式上線。新交易系統引進新機型提升處理效率，同步優化交易系統架構，期貨市場交易效率與交易容量進一步提升，每秒處理容量由4萬8000筆提升至5萬6000筆以上，提供期貨商及交易人更佳之服務。

ESG部分，期交所建置期貨市場ESG資訊平台，規劃整合股票期貨標的之相關ESG指標，提供交易人有用ESG資訊，並強化揭露期貨商ESG資訊，協助期貨商導入永續治理架構，鼓勵期貨業者推動ESG。