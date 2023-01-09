桃園市中壢區一名60歲林姓老翁，9日清晨外出散步途中，突然迷失方向走到觀音新坡，徒步近5公里後感到身體不適倒坐在路旁，巡邏員警見狀上前關心，發現他稍早才被通報失蹤，隨即聯繫其家屬前來接人，順利讓老翁平安返家。

大園警分局表示，新坡派出所沈家倫、楊逸祥於9日上午8時許巡邏行經中山路二段時，發現一名老翁倚靠著電線桿癱坐路旁、表情痛苦，由於當時為上班時段車來車往，員警擔心老翁的安危，先將他帶回派出所休息。

老翁向警方表示，他於清晨5時許出門散步，途中突然迷失方向越走越遠，走了1個多小時體力實在支撐不住，雙腿感到痠痛無力，身上也沒帶手機無法求助，只能先坐在路邊休息不知如何是好，員警得知後利用老翁的身分證進行查詢，發現他才剛被通報失蹤不久，隨即聯繫其家屬前來接人。

老翁女兒趕到派出所看見父親平安無事，總算鬆了一口氣，表示父親平時都在清晨出門散步，但通常半小時內就會回家，這次過了將近2小時都沒回來也聯絡不到人，讓家人們相當擔心，所幸巡邏員警熱心提供協助，才沒發生其他意外，非常感謝警方的幫忙。