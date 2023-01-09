陽明(2609)2022年繳出史上最佳成績，不過，總經理杜書勤坦言，今年正、反面因素太多，2023年確定是沒辦法比2022年好，但以目前運價水準來看，陽明依舊可以獲利，2023年陽明內部預期還是會賺錢。

陽明去年前3季已經賺了超過1600億元，每股盈餘47.5元。杜書勤表示，今年黑天鵝、白天鵝都有，連上半年的市況和獲利都看不準。

他認為，今年負面因素，還是在通膨、地緣政治風險等，運價會下滑到多少難以預測，油價高漲不是問題，有燃油附加費等方式可以吸收，主要的還是怕消費力的下滑。

正面因素來看，能源效率指標（EEXI）及碳強度指標（CII）等船舶減碳法規今年開始生效，對船速跟船數都有限制，有助於供需平衡。另外，大陸解封後，港口作業不受影響，但疫情爆發使得工廠今年提早放假影響運量，但大陸為了追趕GDP，後面經濟爆發力可能會很強，也有機會先蹲後跳。

業務長張紹豐指出，庫存量還是很多，現在都在消化庫存，第1季後第2季新訂單出，要看湧現多少，才能期待第3季的旺季。

對於之前百億購置大樓計畫遭逢很多意見，陽明指出，目前分散各地辦公、辦公空間不夠都是很實際問題，許多員工還是希望在台北市，因此內部還是有一些方案在討論。