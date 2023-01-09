逸達(6576)治療晚期前列腺癌新劑型新藥CAMCEVI 42毫克6個月緩釋針劑銷量增加，董事長簡銘達指出，新成分新藥FP-025(Aderamastat)用治療過敏性氣喘二期明年可望解盲並完成授權、CAMCEVI 3個月劑型明年將送藥證也將認列里程碑金，2024年營運有機會轉盈。

逸達在荷蘭進行新成分新藥FP-025(Aderamastat)用於治療過敏性氣喘的二期臨床概念性驗證，已在2022年12月中結束收案，預計將在2023年3月公布試驗主要分析結果後，簡銘達指出，目前已有國際藥廠有興趣，但仍待數據結果出爐後才可討論，預期最快會在第2季啟動授權。

逸達另一個治療兒童中樞性性早熟的新劑型新藥FP-00142 mg，陸續在歐、美、台、大陸展開三期臨床試驗，共招募約98位病患，2024 年可望取得首個用藥病人數據，2025年完成所有臨床。

據Data Bridge Market Research統計分析，2021年全球兒童中樞性性早熟市場價值約14.83億美元，預估2029年將達到26.63億美元，其未來8年預估複合年增長率約7.6%。GnRH/LHRH激動劑為兒童中樞性性早熟的主要基礎療法及標準照顧(Standard of Care, SOC)，其中又以leuprolide長效注射劑最被廣泛使用。