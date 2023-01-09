據金融時報(Financial Times)周一的報導，英國首相蘇納克(Rishi Sunak)已經恢復與軟銀集團的談判，討論關於其子公司安謀(Arm)的上市問題。

據熟知內情人士的透露，首相上個月已經在唐寧街會晤了安謀執行長Rene Haas，與軟銀集團創辦人孫正義則透過視訊會議進行討論。

兩位知情人士說，會議為相當具有建設性；另一位人士則形容會談為正面的。

孫正義在去年六月時曾表示，他偏好安謀在美國上市，且安謀的主要客戶都是在美國；然而孫正義也強調，還沒有做出任何決定。