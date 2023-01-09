富邦悍將季後進行教練團異動，今天公布新球季教練團陣容，找回郭勇志擔任一軍投手教練，目前正帶領台灣體大拚戰大專棒球聯賽公開男一級的他，坦言也是深思許久才做出決定，「離開台體一定會不捨，但趁著自己還年輕、不要膽怯。」

郭勇志球員時期為興農牛隊成員，2017年曾加入富邦擔任二軍總教練、投手教練等職務，2019年則來到台灣體大擔任專任教練，但他決定放棄穩定的學校生活，重回職棒，最主要是現任富邦領隊林華韋主動詢問，「校長有這個想法，身為子弟兵很想幫助他，看能不能讓球隊變得更好。」

雖然來到台體時間不是太長，但郭勇志與球員也建立起良好關係，預計1月中旬學期結束後向富邦報到，「真的滿不捨的，基層小朋友很單純，吸收能力也很不錯，但我想了很久還是決定點頭答應，趁著自己還年輕，不要害怕挑戰。」

再度回到職棒執教，郭勇志坦言心情大不同，同樣的是都會有很大的壓力，「離開了一段時間，有點緊張自己能不能勝任，進去後怎幫助球員提升是自己一直在思考的方向。我一個人的力量是小的，球隊向心力才是重要的，希望進去後能夠讓富邦不一樣。」

台體大今天在UBL複賽最終戰以2比1擊敗嘉義大學，搶下第2張4強門票，是否希望學生用冠軍歡送他？他笑說，能奪冠這樣當然最好，「盡可能朝這目標走，相信小朋友能走到最後，4強就一場一場來，不用跟平常不一樣，平常心面對得失心才不會太重，但要保有求勝心。」