民進黨吳怡農這次立委補選小輸國民黨王鴻薇，是否會在2024年再戰一次？前立委郭正亮認為，當民代要有一種個性，但吳怡農好像沒有這種性格，這樣適合選舉嗎？且要選第三次意志力要非常堅定。

郭正亮9日在中天電視《大新聞大爆掛》指出，王鴻薇在中山區真的沒有經營過，大直是很藍的地方，可是問了幾個朋友都沒有去投票，因為感受不到在選舉。北松山原本就是王鴻薇長期經營的地方，可能有受到「危機動員」，會踴躍投票。

郭正亮直言，也不要小看吳怡農，2020年選舉吳怡農拿到9萬多票、45.4％，在中山區有知名度，深綠的里蠻多的，對王鴻薇比較吃虧，且最後黃承國和民進黨中央還是有在中山區幫忙動員里長。

前立委郭正亮。（資料照片）

對於師大教授范世平建議吳怡農不要再選了，郭正亮表示蠻同意的，吳怡農根本不適合選舉，譬如在基層，會不會很快跟民眾熟絡？這是一種個性，當民代要有這種個性。吳怡農好像沒有這種性格，這樣適合選舉嗎？

郭正亮推斷，吳怡農2024再選也不一定會贏，尤其2020敗一次，這次再敗一次，要選第三次意志力要非常堅定。

至於吳思瑤稱吳怡農在中山區得票率有成長且過半，郭正亮認為，不能如此類比，因為這次投票率只有43％，2020投票率有65％，不能這樣比，整個選戰沒有打開，只有50天，王鴻薇要如何經營中山區？難度很高。