美股三大指數上周五（6日）在非農數據公布後急升，在此利多氣氛下，激勵港股9日開盤進一步走強，全日一度升近500點，再創近半年高位。
恒指9日開高304點報21,295點，升勢一度略微收窄、報21,216點，之後再強彈，最高升479點來到21,470點，創去年7月11日以來近六個月高。截至收盤，恒指收升396點或1.89％，收報21,388點。
國指收升142點或2％，報7,286點。恒生科技指數升139點或3.2％，報4,570點。大盤全日成交1,564.23億港幣。
個股表現方面，阿里巴巴升8.7％報110.4港幣，亦為全日表現最好藍籌，成交居首達134.62億港幣。
另外，黃金股強勢，紫金礦業漲超10％，招金礦業漲7.45％，山東黃金漲超5％。
餐飲股走高，特海國際漲超20％，呷哺呷哺漲6.47％，海底撈漲5.64％。
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