亨泰光（6747）受惠角膜塑型鏡(OK鏡)銷量成長，2022年合併營收以7.44億元再創歷史新高，年成長15.46％。預期在兩岸知名度打和擴廠效益下，2023年仍可延續成長力道。

亨泰光為台灣第一大硬式隱形眼鏡製造廠，專攻各種功能性視光產品，如近視防控隱形眼鏡、近視防控光學鏡片及抗藍光隱形眼鏡等，目前在台灣與大陸市場共擁有超過十多項自有品牌的近視防控產品，透過眼科診所與地區經銷商銷售，主打學齡前及9-18歲兒童的近視防控市場。

由於功能性隱形眼鏡為剛性需求產品，較不受景氣波動影響。因應台灣與中國大陸的OK鏡滲透率持續提升，亨泰光已建置第二條全自動化產線，並已於2022年第四季正式加入生產行列，隨產線優化及生產效率提升，2023年總產能可望再增加至60萬片，挹注整體營運成長動能。

亨泰光表示，公司是少數同時擁有台灣及中國大陸地區角膜塑型鏡醫療器械產品註冊證的廠商，在台灣以「美夢DreimLens」、「亨泰Hiline」、「邁兒康myOK」及「myOK BEFREE」等多項品牌，深耕眼科診所及各醫院通路，與眼科醫師合作，提供學童客製化的近視防控產品。

亨泰光目前擁有兩張中國大陸地區OK鏡產品註冊證，透過中國大陸授權通路商，代理經銷「亨泰Hiline」及超高透氧的「邁兒康myOK」角膜塑型鏡系列產品，主打中國大陸二、三線城市中、高階近視防控市場，近期並佈局中國大陸第三張OK鏡產品註冊證，未來將進軍中國大陸平價OK鏡市場。