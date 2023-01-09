全球通膨烏雲籠罩，台灣、大陸、越南出口同步降溫，造紙業去年下半年旺季不旺，造紙大廠正隆（1904）9日公布2022年12月營收比前年同期重跌18.1％，累積全年營收439.54億元，年減2.3％，沒能守住正成長。

不過正隆主管認為，最辛苦的時候應該已經過去。雖然正隆去年第四季營收105.31億元，年減12.3％，也比第三季再下滑0.8％，創下近7季新低，但獲利走勢可望與營收脫勾，由於去年9月廢紙價格暴跌，正隆第四季原料成本大幅減輕，獲利可望較第三季明顯改善。

正隆主管分析，公司去年營收439.54億元，比前年少掉10.32億元，主要因為台灣2021年受疫情影響不大，尤其2021年初還被客戶追著要搶紙箱，帶動量、價齊揚，基期偏高。

2022年，各國央行升息打通膨，導致全球經濟快速降溫，正隆三大主要市場，台灣、越南皆屬外銷型市場，大陸則是世界工廠，出口受到影響，正隆難逃拖累，尤其去年下半年整個造紙業呈現出「旺季不旺」。

展望2023年，正隆主管認為應該會好一點，「不會再壞」。

他觀察，造紙業基本的量還是在，重點是成本已經降下來。工紙的主要原料為廢紙，去年美國進口廢紙（AOCC）報價一度漲到每噸250-300美元，成本根本吃不消，但去年9月因疫情解封，廢紙回收系統不再卡卡，加上總體經濟降溫疑慮，美國廢紙價格突然暴跌掉到每噸125美元，等於直接腰斬。

為此，正隆去年第一時間在第三季財報中，直接提列相關存貨跌價損失，造成當季每股純益僅0.2元，創下近七年新低。不過正隆第四季馬上可以開始享受到低價原料的好處，成本壓力將大幅減輕，去年第四季獲利會比第三季改善滿多。