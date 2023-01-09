台灣指數公司今（9）日發布「特選台灣產業龍頭存股等權重指數」，為首檔等權重台股ETF表彰兼具獲利能力與股息配發的產業龍頭股票績效表現，指數成分股前十檔為台泥、統一、南亞、儒鴻、亞德客-KY、華新、美時、台玻、永豐餘及大成鋼。

台灣指數公司特選臺灣產業龍頭存股等權重指數（特選台灣產業龍頭存股等權重指數)，即日起委請證交所每5秒計算及傳輸發布一次盤中即時指數，已授權兆豐投信發行兆豐台灣產業龍頭存股等權重ETF（00921），預計1月13日上市。

特選台灣產業龍頭存股等權重指數以上市普通股為指數母體，經流動性檢驗後，篩選符合財務及股利指標的企業，依證交所產業分類，將通過指標篩選的股票，依發行市值、股東權益報酬率及稅後淨利排序，從各產業中擇優挑選30檔成分股，以等權重加權計算，表彰兼具獲利能力與股息配發的產業龍頭公司投資績效表現。

台灣指數公司利用歷史資料模擬指數編製規則進行指數回溯，特選台灣產業龍頭存股等權重指數」累積報酬率為166.37％、2022年殖利率為5.16％，表現均優於加權指數各148.16％、3.72％， 以及台灣全市場指數各155.36％、3.62％。指數每年於6月及12月進行成分股定期審核。

等權重ETF在海外市場發展歷史已久，美國及歐洲市場之代表性指數如S&P 500及歐洲STOXX 600指數等皆有編製等權重指數並發行ETF商品。

兆豐台灣產業龍頭存股等權重ETF，為台股ETF首檔運用等權重方法建構投資組合，具有可掌握產業景氣輪動及充分分散風險的優勢，降低部分個股權重過高的影響性，及每年二次定期審核可於投資組合重設等權重時再平衡（Rebalance），以達到半年來漲多股票獲利落袋，加碼漲幅落後股票的效果，提供投資人藉由ETF投資、存股之新選項。