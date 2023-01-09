新北一名鄭姓女子先前發現丈夫與國中學妹許女外遇，氣到簽字離婚又復合，事後不甘婚姻遭破壞，控告許女求償百萬。新北地院審結，認為鄭女無法證明是許女糾纏人夫，判敗訴。可上訴。

判決書指出，鄭女主張，於2010年間與丈夫結婚，後來丈夫與國中學妹許姓女子聯繫上，稱許女愛了他23年，她為此氣到簽字離婚，但僅離婚40天，丈夫就回頭求和，心軟之下兩人再度復合結婚。

鄭女表示，許女於2014年間主動聯絡丈夫，相約吃飯，當時許女就知道丈夫已婚，另根據丈夫的Google定位紀錄可知，丈夫曾10度前往許女的住處，還有一同前往觀看電影及入住旅館的紀錄，此外，2人出遊時，許女會主動擁抱丈夫，稱於高中就已深愛丈夫20幾年，還說出「既然你們已經沒有感情就跟你老婆離婚、你要離婚我們才能光明正大在一起」的離間話語等，均可顯見許女已經侵害她的配偶權甚鉅，依法向許女求償100萬元。

對此，許女稱，她與人夫是國中校友，畢業後20餘年都未曾聯絡，鄭女所稱2014年她曾聯繫人夫的言論，並非事實，且人夫是因為鄭女外遇才離婚，與她無關。

新北地院審理時，法官認為，鄭女提出了丈夫的手機Google定位紀錄，但無法證明2人有不當交往，再者人夫稱是收到許女的告白，一時糊塗才離婚等，法官勘驗證據後認定，此案是因人夫先聯繫許女，現有證據難以證明許女曾回應人夫的追求，故判鄭女敗訴，可上訴。