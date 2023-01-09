桃園市平鎮警分局9日舉辦建安、龍岡卸、新任所長交接典禮，儀式由平鎮警分局長吳明彥布達，原龍岡派出所長李東誠調任平鎮警分局建安派出所長，新任龍岡派出所長則為簡建忠。

吳明彥表示，原龍岡派出所所長李東誠中央警察大學警佐班37期結業，先後歷任平鎮分局偵查隊小隊長、巡官及分隊長，並於110年4月擔任龍岡派出所所長至今，內外勤經驗與資歷均相當豐富，故調任平鎮分局建安派出所所長。

另新任龍岡派出所長簡建忠，中央警察大學警佐班38期結業，歷任中壢警分局自強派出所副所長、普仁派出所副所長、中壢派出所副所長及偵查隊分隊長後，因豐富的外勤經驗，調派平鎮警分局龍岡派出所擔任所長，也是專業刑事幹才，2所長調任新職期許持續帶領同仁，共同打擊犯罪、維護治安平穩。

吳明彥也說，2位所長都是基層出身十分接地氣，在工作表現與能力上都非常傑出，未來維護轄區治安及交通的工作，將考驗著2位新所長的智慧與能力，期勉能有更好的表現，繼續服務鄉親，不負各界期望。