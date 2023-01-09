張女母親帶小孩逃進屋內。（摘自爆料公社）

張男想拿腳踏車去攻擊小叔。（摘自爆料公社）

張女發文控訴家門遭張男灌三秒膠。（摘自爆料公社）

張女不滿昨日遭誤報火警，忍無可忍發文控訴張男惡行。（摘自爆料公社）

高雄大寮區張姓女子，昨日在臉書社團「爆料公社」發文，指控住隔壁的堂兄張姓男子，長期酒後騷擾她家以及親戚，曾在家門鎖上灌三秒膠、通報她家違建、虐狗等。此外，去年還拿木棍恐嚇她母親和小孩，張女控多次報警卻無效，昨日還謊報她家火警，令她忍無可忍發文，怒批「正義在哪？」。警方表示，已協助張女到派出所作竊盜、傷害、恐嚇等筆錄，已協請衛生局將張男強制就醫。

張女8日下午1時許，曾被謊報家中發生火警，張女見家門口突然來了消防車、消防人員，經詢問才得知是誤報，立即明白是張男所為，當日晚間氣炸於爆料公社發文，文中稱「警察叫我們要忍，但惹事的永遠都是對方」、「不知道這戲碼要重複上演幾次，難道台灣司法真的無能」

張女表示，張男長期遊手好閒，過去自己父親生前病重時，因要不到生活費，將他拖出來打，她小叔上前勸架時，因拉扯到他，還被他告傷害，後續也因此遭判刑1個月或是罰3萬元。

張女說，去年4月間，他曾經還拿木棍要作勢打她母親、小叔的小孩，母親嚇得帶小叔小孩進屋躲避，此外還不時通報她家違建、環境髒亂、甚至是虐狗等。

此外，張男還曾到她家裡翻冰箱偷吃東西，過去還曾闖進她母親的房間，搬走一整箱的58度高粱酒，母親見狀將家門上鎖，不料張男卻用三秒膠來灌鎖孔，讓母親開不了門，無獨有偶，小叔家也被他用狗鍊栓死。

直到昨天甚至還謊報她家火警，令她忍無可忍，發文控訴張男各種惡行，並批評警方冷處理，稱「警方每次來也只是雙手一攤」。

林園分局表示，7日接獲張女報案，稱河堤路三段某民宅門鎖遭灌三秒膠破壞，警方到場時僅張女一人在場，張女指稱為其堂兄張男所為，今日張女已至派出所製作竊盜、傷害、恐嚇筆錄，警方依規定受理積極偵處。

警方指出，張男常因酒後與隔壁鄰居發生糾紛，今年4月份更因家暴案件，也幫張母聲請保護令，8日又因謊報火災，目前已通知張男到案說明，將依社維法裁處第85條，將開發新台幣1萬2000元罰鍰，並通報衛生單位派人依法處理，目前協請衛生局強制就醫。