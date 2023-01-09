國巨(2327)2022年12月合併營收為90.01億元，月減10%，為2021年12月以來單月新低，國巨表示，1月下旬逢農曆年長假，且大陸疫情及通膨等不確定因素仍高，公司持續審慎因應，美系外資最新報告給予國巨「建議買進」評等，今天三大法人同步買超國巨，國巨以525元作收，創下2022年1月5日以來新高。

2022年12月工作天數因年度庫存盤點而減少，且歐美客戶因聖誕及新年假期減緩拉貨，國巨2022年12月合併營收為90.01億元，月減10%，年增9.5%，為2021年12月以來單月新低，累計2022年第4季合併營收為288.09億元，較上季減少6.4%，但年增12.1%，累計2022年合併營收為1210.69億元，年增13.6%。

展望第1季，國巨表示，目前公司營收佔比高的利基型產品訂單動能穩健，而標準型產品庫存及終端需求則持續調整中，由於1月下旬逢農曆春節長假使得工作天數減少，且大陸疫情與封城、全球通膨及國際局勢等不確定性因素仍高，公司將會密切關注市場供需狀況，審慎應對業績及營運展望。

美系外資也看好國巨一連串的併購效益，美系外資指出，國巨經過多次良好的併購記錄，擁有最全面被動元件產品，有望成為全球整體解決方案提供商，隨著MLCC產業接近底部，給予國巨「建議買進」評等，目標價630元，今天三大法人同步買超國巨3889張，激勵國巨收盤價創下逾一年新高。