上洋(6728)2022年12月合併營收為新台幣1.8億元，全年度合併營收24.5億元，年增率為25.9％，全年營收寫雙位數成長，創歷史新高表現。展望2023年，雖然有通膨、房市景氣放緩的外在因素影響，然政府為加速老舊耗能家電退場，推動史上最大規模的家庭住宅、商業雙重汰舊換新節能補助，加上適逢夏季前的空調換機潮，將有助於上洋產品延續今年銷售表現。

上洋代理日系的三菱重工空調系列產品，2022年持續受惠家用、商用空調產品出貨明顯成長；另作為商用洗衣市場龍頭，上洋近年看準市場需求上漲發展的自助洗衣「SeSA洗衣吧」全台總家數已達139間，而與全台各大專院校、醫院的長約合作模式，更讓服務涵蓋率穩定領先業界，在空調與商用洗衣兩大業務同步推展帶動全年營收寫下新猷。

上洋表示，國內空調市場屬剛性需求，加上近年來消費者更因應環保趨勢、省電節能功效等需求而換機，帶動高端空調產品銷售持續增加，業績貢獻顯著。

台灣自助洗衣市場上洋作為領導廠商，其商用洗衣機出貨量遠高於市場同業，市佔率穩居第一，具備規模經濟與成本競爭優勢，擁有優異的後勤維修服務，提供消費者最穩定的服務品質，近年來更已導入IoT和人工智能，能即時監控洗衣流程、故障排除，並首創電子支付洗衣服務等。

上洋指出，台灣因屬島國潮濕氣候，洗脫烘一次到位的功能將對民眾更具吸引力，加上近年台灣人口結構改變，單身人口、高齡人口多，推升自助洗衣需求也隨之增加，旗下「SeSA洗衣吧」全台總家數去年(2022年)已達139間，預期今年將再新增40間新分店，爭取市場市佔率。

上洋並與大專院校、企業員工宿舍合作，由上洋提供洗衣設備、維修服務，客戶提供場所，即可輕鬆滿足學生、員工洗衣需求，今年提供服務的洗衣設備數量總計有望超過2.3萬台，也將持續透過如電子支付的科技服務串接持續強化營運效率，將有機會再拉高營收貢獻。