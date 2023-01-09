受惠鞋材接著劑業務動能持續強勁，南寶（4766）去年12月營收17.27億元，創同期新高，年增2.1%；2022年全年營收達220.04億元，較去年同期成長22.4%，改寫歷史新高紀錄。

南寶表示，2023年總體和外部環境不確定性高，營收要延續大幅躍進難度不小，惟營運目標力保持續成長。其中，鞋材接著劑業務仍屬成長動能最強項目；其他消費產品、工業與科技產業用接著劑將利基訴求，延續推進動能。

南寶認為，目前全球消費市場景氣及經濟活動雖預期將放緩，惟區域市場表現各異，各產業差異也較大，如科技產業明顯轉趨保守。將透過耕耘新產品與應用強化競爭，聚焦在市場規模大並具有良好的潛在成長機會的產業，如電子、軟性包裝材料等。

此外，南寶規劃在化學品管理方面，目標在2030年減少50%的高關注化學品項及使用量，並積極找尋其他原料替代方案如無甲醛/無壬基酚/無硼酸等配方設計。