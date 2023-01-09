環保局廢棄資源再利用產生的木屑及阿罩霧培養土結合耶誕樹圖象，並搭配種植波斯菊，除河川揚塵防制也能達到高灘永續綠化的目的。(台中市政府提供)

海線地區刮起強勁的東北季風！台中市河川揚塵好發河段主要位於大安溪及大甲溪國道一號至出海口；為改善河川揚塵空汙問題，第三河川局結合環保局於大安溪三十甲堤防進行AI智慧水線試辦作業，以空氣品質做為水線啟動條件，當PM10濃度達一定濃度立即啟動灑水作業，透過遠端操作即時因應強風進行防制。

第三河川局指出，今年與環保局持續合作，擴大至大甲溪神岡區新廣大橋下方高灘地辦理，除智慧水線也增加高灘景觀設計理念；將環保局廢棄資源再利用產生的木屑及阿罩霧培養土結合耶誕樹圖象，並搭配種植波斯菊，除河川揚塵防制也能達到高灘永續綠化的目的。

水利署第三河川局、林務局東勢林管處及台中港務分公司和環保局，藉由跨單位合作協調，針對河道周圍裸露地或河道培厚高灘地裸露地進行防制並種植植栽，今年度共完成改善83.88公頃，道路洗掃長度達5萬3726公里。在民眾感受度調查，近8成民眾都認為河川揚塵有所改善。

海線地區近期刮起強烈東北季風，環保局等單位針對強風期間提前辦理強風特報應變措施，除增加AI智慧水線灑水頻率，並協調經濟部水利署第三河川局、水利局及台中港務分公司推動道路認養作業，針對河道內施工區域、防汛道路及港區道路等執行環境清理作業，以因應河川揚塵發生。