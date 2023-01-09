開雲集團在疫情期間每年業績都呈兩位數字成長，圖為開雲集團執行長皮諾（ Francois-Henri Pinault）與妻子莎瑪海耶克Salma Hayek。（美聯社）

迪奧（Christian Dior）表現傑出，是LVMH業績成長的重要動能之一，品牌台北101旗艦店開幕將邀韓國演員朱智勛來台。（照片翻攝朱智勳IG）

LVMH皮件在疫情期間銷售暴增，旗下LOEWE在兔年邀請湯唯詮釋中國年節限定系列皮件。（LOEWE提供）

開雲集團去年業績成長暴增，Gucci功不可沒，圖為Gucci兔年主題限定系列情境照。（Gucci提供）

寶格麗（BVLGARI）在LVMH集團表現亮眼，農曆新年主打Serpenti系列珠寶與腕表。（BVLGARI提供）

Prada成長暴增，圖為Cleo 拋光牛皮肩背包8萬8000元。（Prada提供）

世界走出COVID大流行的陰影，全球經濟體也跟著大翻轉，靠著疫情身價飛漲的亞馬遜創始人貝佐斯（Jeff Bezos）、特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk），先後跌落全球首富寶座，而由法國LVMH集團主席阿諾（Bernard Arnault）以1866億美元的身價取而代之。讓人納悶的是，原以為疫後應是百廢待舉、處處蕭條，但其實是奢華風起、精品熱銷。到底是何原因？

2022年，是奢侈品的豐收年。根據義大利Altagamma高端生產商協會委託貝恩（Bain）進行研究，2022年全球奢侈品銷售額成長約22％，從2021年的3050億美元，一舉增至3660億美元。其中又以LVMH集團的表現最為亮麗，根據2022年前三季的財務報告，時尚皮件類的營收比去年同期成長了31％，高達278億歐元，珠寶與腕表的營收成長了23％，達75.8億歐元，一舉將阿諾推上全球首富的寶座，說明了他的致富並非偶然，而是疫後經濟的大勢所趨。

LVMH是全球最大的奢侈品集團，目前擁有77個品牌，包括路易威登（Louis Vuitton）、迪奧（Christian Dior）、寶格麗（BVLGARI）、軒尼詩（Hennessy）和Moet ＆ Chandon，並在2021年初以158億美元的天價併購蒂芙尼（Tiffany ＆ Co.），旗下商品橫跨了時尚、皮革配件、葡萄酒、烈酒、香水和化妝品、零售、旅遊和酒店、手錶和珠寶等奢侈品。

除了LVMH集團，擁有Prada、Miu Miu、Car Shoe和Church's的義大利Prada集團也傳出捷報，2021年的營收高達38億美元，比2020年成長41％，甚至比疫情爆發前的2019年成長了8％。開雲（Kering）集團2022年第三季度營收成長23％，比2021年同期成長14％，比2019年同期成長28％。愛馬仕去年上半年銷售成長29％，去年第三季度繼續強勁成長，成長幅度高達32.5％，如今隨著中國疫情解封，2023年的數字將會更加亮麗。

對於奢華品異軍突起的現象，貝恩公司負責人達佩齊奧 (ClaudiaD'Arpizio)有個傳神的說法，她說疫情是奢侈品消費的轉折點，就像歐洲歷經黑死病後的文藝復興時期一樣。

根據Euromonitor International發布的最新數據，2022年全球奢侈品銷售額增長6％，達到1.2兆美元，前景也依然樂觀，到2023年銷售額將超過疫情前水準。但值得注意的是，並非所有的時尚精品都能在這波轉折中崛起獲利，只有一線精品，尤其是珠寶和手錶的表現最為傑出，形成「大者恆大」的現象。

在疫情爆發期間，多數奢侈品牌投注心力在網購上，以彌補實體店關閉或來店客人數量銳減的損失，但只有少數的一線精品能成功轉型，例如百達翡麗、勞力士首次允許其零售商在線上銷售手錶，客人在尚未見到實體手錶的情況下就毫不猶豫下訂，對品牌的「信任」發揮至關重要的作用。

相對於疫情期間因減少旅遊、享受美食節省下大量的閒錢，讓人們轉而消費購物的短暫「報復性消費」，近一年來精品消費模式更加深入且影響深遠，米爾斯學院 (Mills College)心理學教授克里斯蒂鐘(Christie Chung)以消費心理學分析疫情如何改變許多人的花錢方式，人們開始思索「什麼對我有意義？」、「如果我時日無多，我能做些什麼？」等人生議題，於是開始考慮是否應該將錢花在他們一直想要的東西上。

後疫時代崛起的「YOLO族」，正是其中最具代表性的族群，「YOLO」一詞源自「你只能活一次」（You only live once）的縮寫，YOLO族活在當下及時行樂、注重生活品質，獨特的消費習性與生活型態，一舉推升奢侈品的買氣。

另一個原因則是疫情加大了全球的貧富差距，根據扶貧救援組織Oxfam的研究，疫情讓富者變得更加富有，全球十大首富在近幾年的財富都呈倍數增長，其中馬斯克在疫前的身價是260億美金，疫情爆發後短短一年就讓他的財富飆漲十倍至2940億美金，疫情非但沒有降低富人的購買力，反倒推升他們的消費實力，尤其是對頂級高價珠寶、腕錶的購買力，更是明顯。