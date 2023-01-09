陳淑芳赴印刷廠看進度，親自參與出版的每個環節。（遠流台灣館提供）

金馬影后陳淑芳，將於農曆年前推出第一部個人專書《戲如妳—陳淑芳的孤味人生》（國家影視聽中心、遠流台灣館 共同策劃製作），由於看重這部作品從企劃、採訪、文字到造型與攝影，陳淑芳關切每個細節，也熱切參與最後的印刷，一切只為了帶給讀者最好的成果。

《戲如妳—陳淑芳的孤味人生》，紀錄陳淑芳從影至今逾六十年的藝界人生，電影、電視兩棲，更橫跨歌唱、配音等表演領域，她的演出履歷已經是台灣影視發展史最鮮明的縮影與切片。此外書中更收錄陳淑芳與電影導演林正盛、鄭有傑、許承傑，以及演員莫子儀充滿創作靈光的精彩對談。讀者將透過其他影人的視野眼光，看見金馬影后作為專業演員的天賦、熱情、努力與迷人特質。

日前陳淑芳親赴印刷廠觀看專書實際印製過程，並與師傅和編輯一起檢視色彩的細節。同時，因為賀歲片《詐團圓》的宣傳已起跑，行程滿檔的陳淑芳也把握時間在印刷廠簽名，推出限量影后親簽版回饋給粉絲們。她說：「不只簽名，每一本我都畫上了愛心，希望大家能感受到我滿滿的心意和感謝。」