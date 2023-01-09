擔任民宿管家的全姓男子，經友人介紹認識同區打工換宿女子小青（化名），朋友一群某日相約酒吧飲酒，女方不勝酒力，全男見狀竟將人帶回住宿、伸出狼爪，事後雖不斷傳訊致歉，女子仍堅持提告，屏東地院全案審結，依犯乘機性交罪一審判刑3年6月。可上訴。

判決指出，眾人當晚結束飲宴已經深夜11時許，全男駕車搭載小青一同回到民宿員工房間內，乘對方酒醉意識模糊、全身無力而不能抗拒之際，伸出狼爪。女方事後因不甘受辱，決定報警處理。

檢警調查，全男返回宿舍距離約2.9公里、開車時間7分鐘，且夜間開車需對外界高度辨識能力及對手腳協調控制能力，可以認為雖已飲用酒精性飲料，仍有足夠辨識能力及控制能力，可決定是否為性交行為。

事後全男頻頻發送簡訊道歉，強調「昨天的行為我真的很意外，我也把你當朋友，但事情發生了講什麼好像都不太對，我只覺得我很愧疚，在一夕之間我毀掉了我們之間的信任」。

法官認為，如果是兩情相悅發生性行為，應無必要在案後有如此羞愧、抱歉情緒表現，可見兩人並非情同意合，審酌相關案情，一審判決3年6月徒刑。