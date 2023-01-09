桃園永豐雲豹職業籃球隊8日作客台灣啤酒英熊鏖戰至最後關頭以三分飲恨，最後一擊選擇從後場發球引發討論，桃園永豐雲豹球團不僅全力相挺總教練劉嘉發戰術設計，超級球星霍華德(Dwight Howard)昨也在賽後記者會主動喊話，支持「寶寶教練」在場上的付出。

針對昨日終場前為何選擇發後場球，劉嘉發賽後向媒體表示：「戰術上有一些考量，我想去攻這個球，決定是否進入延長，所以選擇發後場。」最後一擊交由單場狂砍41分的艾夫伯(Michael Efevberha)負責，可惜最終三分外線出手落空，讓球隊只能等待下一場再挑戰止敗。

同樣出席記者會的霍華德則主動拿起麥克風，稱讚寶寶教練是一位很棒的教頭，把年輕球員指導得很優秀。他說：「寶寶教練沒有做錯且做得非常好，給予球隊每一個人很多信心，無論是場內外都把大家凝聚在一起，身為球員我們的任務是打好每一球，身為教練則要為球賽制定計劃戰術，他每晚都這麼做，我非常感謝他。」

劉嘉發說：「我們年輕球員不斷從經驗中學習，也有許多經驗豐富的好手帶領著大家，霍華德把NBA思維帶進來，在場內外帶來很多實質成長，鋒線則有林宜輝幫忙帶領，蘇翊傑也時常一對一指導後衛技術，下一戰對決海神將全力以赴，爭取勝利。」

劉嘉發在2022年五月份臨危授命，從技術顧問接任桃園永豐雲豹兵符，轉為總教練後迅速整合團隊並領軍季後挑戰賽，本季更在一萬五千名滿場主場球迷見證下擊敗新北中信特攻。儘管面臨連敗低潮，仍努力組織球隊從逆境翻身，獲得球團給予正面肯定及全力支持。