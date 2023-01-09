綠營執政以來連年超徵的稅收已達到1兆2,792億元，國民黨立委鄭麗文質疑，還稅於民已是朝野共識，但蔡政府似乎打算拖過年？再兩週即將迎來農曆新年，老百姓都期待盡早領現金過好年，為何行政院依然沒有提出草案？居然還要三催四請，滿足民眾最基本的民生需求對民進黨就這麼困難嗎？真當人民是乞丐？她痛批超徵稅收不是蔡政府的私房錢！別站在民意的對立面，應苦民所苦及時讓現金儘早入帳到每位國民戶頭。

鄭麗文今(9日)在臉書發文指出，蔡政府過去從採購新式戰機、疫情紓困振興預算8,300多億、為提升海、空戰力所採購的2,369億，與第3期前瞻基礎建設的2,298億，幾乎都是利用舉債支應！各項目加總起來中央政府未償的債務高達5兆7,248億！民進黨面對國內財政債台高築，倘若真有心將超徵稅收加以分配還債，大眾輿論也不一定強制要求還稅於民，但現實上，地方到中央亂花錢的案例卻多不勝數！砸錢的方式讓人傻眼。

中央將超徵稅收拿去編列特別預算、大撒幣，且爭議連連的數位發展部編制600人，將近半數採約聘僱，預算編列高達217億，等於每人平均要花費公帑3,000多萬，離譜的是近期個資外洩、網路詐騙問題嚴重，數位發展部居然還在粉絲專頁推廣線上點餐系統可以點麵線。根本劃錯重點。

又，斥資12億的地方公共工程建設，台東規模6.8大地震，遠在桃園震度僅3級的八德運動中心天花板居然整片砸落，一口氣登上國際媒體讓全世界看見台灣，且新竹棒球場更誇張剛開幕就被發現工程有多項瑕疵，造成多名球員受傷淪為外野天堂路、到現在過了半年還沒有完整改善被網友嘲諷是廢棄物掩埋場！

「更別說這些超收的稅金都是人民的血汗錢！」鄭麗文強調，且近期國內民生物資齊漲民眾苦哈哈，不如趕在年前將現金發還給百姓好過年，國民黨團為反映民意，也在今天提出稅收超徵全民共享發放現金特別條例，主張將立法院延會到1/19盡快完成立法程序，並提出現金金額提高至10,000元，讓全民趕在春節前能拿到大紅包！

鄭麗文呼籲蔡政府別不知民間疾苦，國民黨草案都提出來了，蔡政府別站在民意的對立面，應苦民所苦，及時讓現金儘早入帳到每位國民戶頭。