中市劉男去年7月間到遊樂園玩造浪大海嘯，伺機站在辣妹小美附近，趁巨浪來襲伸狼爪「一手掌握」猛力抓胸、摸腿，小美察覺遭吃豆腐，緊盯逮人；巨浪再來，小美目睹劉下潛游到友人面前，出掌正面抓胸，揪人報警。劉辯稱，第一次玩，重心不穩碰到，法官要求當庭示範，他的平衡動作卻雙掌下垂，法官依性騷擾2罪判刑4月，得易科罰金，可上訴。

28歲妙齡女子小美與同事等一行8人，去年7月間到遊樂園玩水，小美與小莉等3辣妹在池水中站成一排，挑戰刺激大海嘯，一陣巨浪來襲，現場尖叫聲四起。

小美說，她為閃避浪花衝擊，身體往左後方轉、微蹲、閉眼，突然右胸遭人猛力抓了1把、緊接著大腿也被摸，她驚嚇睜開眼睛，只見劉男穩穩地站在面前，旁邊並無他人，她察覺遭吃豆腐，要緊盯逮人，也提醒友人防狼。

小美說，劉藉機下潛往前游，巨浪再打來時，小莉也往後微蹲閃浪，他在水裡竟正面伸手猛抓小莉胸部，她在水中全程睜眼目睹。

小莉說，大浪來時，她側身閉眼，突然感覺到左胸遭「一手掌握」以包覆方式猛抓，她嚇得睜眼，只看到劉男從旁邊游過。

小美與友人追逮劉男質問，劉先否認，後來承認、道歉，小美等人通知救生員、保全，並報警。

劉男否認性騷，辯稱，他第一次玩大海嘯，不知道浪那麼大，可能做平衡動作時不小心碰到小美；他玩不過癮，往前游時剛好浪又來，他停下來雙腳踩地、身體微彎， 可能身體左右平衡，又碰到小莉，對方對質時蠻強勢，他最後才道歉。

法官當庭要求劉男示範水中平衡動作，劉做出蹲下、抱膝蓋、站起來等動作，且雙手下垂。法官認為，雙手下垂怎會讓兩女感到胸部遭正面包覆猛抓，不採信劉的辯詞。

法官審酌劉男犯後仍否認犯行，小美等人沒有調解意願，依違反《性騷擾防治法》性騷擾罪2罪判刑4月，得易科罰金。

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