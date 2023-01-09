32歲女星郭書瑤外型可愛，同時有E級傲人身材，早年以「殺很大」廣告的性感形象爆紅，擁有宅男女神的封號，近年轉戰戲劇圈憑電影《志氣》榮獲第50屆金馬獎最佳新人，人氣和實力都獲得外界肯定；近期她出演實境秀，大膽發言會用保險套當防水袋，讓其他人驚呆。

近日郭書瑤登旅遊節目《花甲少年趣旅行》，一行人準備出發溯溪，身為導遊的郭書瑤準備了貼心小物「手機防水手機套」，她直率坦言：「不然原來我想說給你們用保險套就好了」，大尺度言論讓其他人傻眼。郭書瑤透露之前和友人下水就是用保險套包住手機，「真的啦，保險套很防」，被問到怎麼防水，郭書瑤大方回應綁個死結就可以了，而且保險套很薄，滑手機觸控沒有問題，這個回答讓郭子乾忍不住開玩笑：「那有顆粒的怎麼辦？」許孟哲反駁：「但我滑手機會油油的」，讓郭書瑤無奈直呼：「可以買無油的」，逗趣互動讓網友笑翻。

郭書瑤曾將保險套當防水手機袋。（圖／翻攝自YouTube／花甲少年趣旅行）

影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。（來源／花甲少年趣旅行）

郭書瑤今年初拍攝影集《師大公園地下社會》，影集卡司陣容有李玉璽、陳零九、吳思賢、姚愛寗、郭書瑤、連俞涵，為了武打橋段，郭書瑤私下為戲練武術，改當女打仔，她受訪時表示對劇情非常期待，也說角色孤僻、容易封閉自己這點跟她很像，前段時間她曬出嘴角瘀青照，讓粉絲看到嚇一跳，郭書瑤標註陳零九帳號，並加上Hashtag「師大公園地下社會」，透露是為戲拍攝中，陳零九也同步曬出瘀血照，為新戲做宣傳。