中共解放軍昨天再度於台灣周邊展開演練，該演練是否是在向美國傳遞某些訊號？大陸外交部發言人汪文斌9日在例行記者會中回應，解放軍東部戰區新聞發言人已經就此作出了相關的表態，有關的演練旨在檢驗部隊聯合作戰能力，堅決反擊外部勢力、「台獨」分裂勢力勾連挑釁行徑。

中共解放軍東部戰區發言人施毅陸軍大校8日晚間表示，該戰區在台灣周邊海空域組織多兵種聯合戰備警巡和實戰化演練，並點明這次演練旨在堅決反擊外部勢力、「台獨」分裂勢力勾連挑釁行徑。這距離東部戰區上次在台灣周邊進行針對性軍演，僅相距短短2周，同時也是2023年首次。

去年耶誕節前夕，美國拜登政府簽署2023財年度「國防授權法案」，表示未來5年將提供台灣方面100億美元軍事貸款。隨即，東部戰區於12月25日在台灣周邊海空域組織多軍兵種聯合戰備警巡和聯合火力打擊演練。施毅當時就曾明確指出，這是針對當前美台升級勾連挑釁的堅決回應。

陸媒台海網報導，「不難猜到，解放軍在2023年元旦前後，接連兩次在台海周邊密集實戰演習，是對美通過涉台法案及新一輪對台軍售，及美海軍驅逐艦『鐘雲號』5日過航台灣海峽的強力回應。」