如果仗著自己年紀大、資歷比較深，喜歡賣弄、瞧不起別人，就會給人「倚老賣老」的感覺。智慧命理知識平台旺好運分享，以下4個生肖都會有倚老賣老、造成職場新人壓力的可能喔！

有事沒事就擺架子！倚老賣老「4生肖」最會打壓職場新人。（圖／品觀點）

倚老賣老生肖：鼠

屬鼠的人具智慧與獨特眼光，因此在職場上都是能力強、佔據重要地位的存在，而他們也三不五時想賣弄自己的知識，讓大家知道自己有多厲害。

倚老賣老生肖：虎

屬虎的人喜歡爭第一、搶風頭，凡事都要競爭，而且虛榮心強，爬到一定的地位後，就希望別人仰慕自己，在職場上隨意差遣新人。

倚老賣老生肖：猴

屬猴的人頭腦靈活，喜歡對別人的事情指手畫腳，還會雞婆地充當指導老師，殊不知這樣的舉動很容易冒犯別人，讓新人感到不受尊重。

倚老賣老生肖：雞

屬雞的人很容易因為自己年紀比較大，就覺得別人理當禮讓，常常擺架子，記得人要自重，才有後人重之，免得成為「為老不尊」的壞榜樣。

文章授權自：智慧命理知識平台旺好運