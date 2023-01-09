國民健康署舉辦「社區共餐食力獎」，「眉原文化健康站」通過第1階段審查，國健署9日帶領中華民國營養師公會評審委員實地訪查；由眉原文化健康站負責人彭偉華牧師，及營養師賴仁傑解說，文健站利用在地食材、提供高齡菜色、營造友善環境等。

國健署代表張珮蓉表示，實地訪查內容包括食材保存及管理、菜色供應是否均衡營養、食物質地是否符合高齡牙口、廚房作業流程，與衛生管理及在地食材的應用等，希望透過參獎將共餐營養的模式，讓其他社區複製全面推廣。

訪查委員侯玟伊表示，眉原文化健康站廚房食物備品不僅有分類、離地管理，且供應給長者的餐點種類充足，並善用在地食材入菜；還有長輩無償提供農地設置快樂農場，讓食物可以自給自足，也讓長輩活動身體；衛生局製作多款原民族語衛教文宣，真的很用心，值得肯定。

原民局代表林念恩說，社區營養師輔導社區時，該據點配合度佳，工作人員依照營養師的建議調整，如食材依照採買日期先後擺放，拆封後也會標示日期；利用冰箱溫度計監控冷凍庫溫度，保食材新鮮等，讓長輩能夠吃得健康又安心。

彭偉華表示，部落民眾利用共享食材，如以自產蔬菜交換部落獵人肉品，並讓長輩在快樂農場飼養雞、鴨、鵝，耕種當地的作物如南瓜、檸檬、梅子、鵝仔草、馬告等，達到延緩長者失能及營養，也保留原住民的飲食文化，且提供部落長者的陪伴、送食、共食的營養照顧。

衛生局長陳南松表示，衛生局自2018年成立社區營養推廣中心，眉原文化健康站在衛生局輔導之下，能入圍國健署「共餐食力獎」，對於社區營養推廣中心營養師肯定，也感謝眉原文化健康站的用心。