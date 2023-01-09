台北一名準新娘日前因不滿未婚夫家打算辦流水席宴客，多次在網路發文抱怨，一系列貼文引發熱議。對此，律師呂秋遠分析，整件事件中真正可怕的是，未婚夫的存在感完全消失，還好兩個人還沒登記，原地解散就好，「早點看破，才看得見以後」。

呂秋遠在臉書發文表示，其實此事根本不是流水席好不好的問題，而是兩人價值觀不同的爭議。流水席省去昂貴的場地費花在食材上，龍蝦烏魚子鮑魚拼盤、米糕、炸湯圓、佛跳牆、烏骨雞湯、清蒸龍虎斑、白菜滷、炸雞腿，在五星級飯店可能一桌要2萬5以上，流水席大概就是1萬上下，有些地方價錢甚至可以更低，只是舉辦地點沒有五星級飯店氣派，「這真的就是價值觀的問題」。

呂秋遠指出，另外女生的情緒管理有很大的問題。一、太過於擅長視未來夫家的地圖砲，批評流水席是廚餘、路邊攤衛生堪慮、罵男方是鄉下人、沒肩膀的爛咖、男方家人真噁心等；二、處處想要彰顯優越感，不論是美國留學、台北人、遠嫁到高雄，都在告訴男方自己是委屈下嫁；三、準新娘想要最多物質但想付出最少代價，不負擔婚宴費，但要了12桌還嫌流水席沒水準，只負擔50萬頭期款，男方負擔900萬，卻希望房子登記在她名下。

呂秋遠繼續說明，四、準新娘過於擅長情緒勒索，當男方家放出「如果登記女方名下，就不願意付頭期款」時，女方直接回嗆「不出席婚禮」讓對方沒面子；五、準新娘把私事放到網路上讓人評論根本沒有必要，大部分人看到這種事大概只會罵女生。「所以，真的不用把焦點放在流水席好不好了，如果故事是真的，重點都在那位女性同胞的情緒管理而已」。

不過呂秋遠話鋒一轉，強調最精采的部分其實在未婚夫，「這個即將當老公的男人，是往生了嗎？還是被拿去做雞精了？」認為未婚夫交往時不了解對方個性，要結婚時決定給600萬房貸、辦流水席，準新娘完全不贊同，他不事先溝通，反而放任在網路上大放厥詞。「在這場婚宴裡，出錢的是老爸、付頭期款的也是老爸，吵架的是小姑，他在哪？他的事後三方協商，看來如此蒼白無力，就是個沒辦法解決問題的隱形人，結婚以後，又能幹嘛呢？要進入婚姻了，能不能有點擔當啦！」

呂秋遠感嘆，還好這對準新人還沒登記，原地解散就好。反正再多的愛也沒用，每個人有每個人的業障因果，會有什麼？什麼都沒有，早點看破，才看得見以後。