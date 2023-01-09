家電代理商上洋產業（6728）9日公布12月營收為1.8億元、年增0.6％，累計全年營收24.5億元、年增25.9％，全年營收寫下雙位數成長、創歷史新高。

上洋表示，代理的三菱重工空調系列產品，2022年持續受惠家用、商用空調產品出貨明顯成長；此外，上洋為商用洗衣市場龍頭，上洋近年看準市場需求提升發展的自助洗衣「SeSA洗衣吧」全台總家數已達139間，與全台各大專院校、醫院的長約合作模式，服務涵蓋率穩定領先業界，空調與商用洗衣兩大業務同步推展，帶動全年營收成長。

上洋表示，政府為了加速老舊耗能家電退場，推動史上最大規模的家庭住宅、商業雙重汰舊換新節能補助，加上適逢夏季前的空調換機潮，將有助於上洋產品延續銷售表現。

上洋表示，自助洗衣的洗脫烘一次到位的功能，對民眾更具吸引力，加上近年台灣人口結構改變，單身及高齡人口多，自助洗衣需求隨之增加，旗下「SeSA洗衣吧」全台總家數2022年已達139間，預期今年將再新增40間新分店。

此外，上洋也與大專院校、企業員工宿舍合作，今年提供服務的洗衣設備數量總計有望超過2.3萬台，也將持續透過如電子支付的科技服務串接持續強化營運效率，將有機會帶動業績成長。