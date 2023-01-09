特力（2908）集團9日公布2022年12月合併營收34億元，與前一年同期減少16.1％；累計全年合併營收374.1億元、跌落400億以下，較2021最高峰437.57億元大幅減少14.5％，為近五年新低，也是疫情三年來最低情況。

法人分析，主要是受到歐美客戶調整庫存以及2021年同期出貨基期較高所致，展望2023年下半年歐美客戶一旦完成庫存調整，加上新客戶訂單發酵，可望帶動特力貿易新一波出貨動能。

過去十年來，特力貿易一直居集團營收主力，且長期優於零售事業，2022年則因貿易持續受到客戶庫存調整等壓力，綜觀營收結構，貿易在12月營收13.6億元，占整體營收比重40％；相對零售營收14.5億元，占整體營收比重43％，預計2023年下半年可望反轉。

特力指出，貿易事業體受到歐美客戶調整庫存以及去年同期出貨基期較高所致，營收較去年同期大幅減少。儘管特力貿易事業出貨受到歐美客戶持續消化庫存影響，成長動能暫時轉趨保守，但仍持續關注庫存調配，及時採取因應措施。

而零售事業體2022年逐月回升，12月因受到2021年政府推出振興五倍券帶動消費拉高基期影響，以至較同期減少，緊接著農曆春節為居家產業銷售旺季，再加上春節過後全民普發6,000元現金，可望再帶動一波買氣。