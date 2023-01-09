根據市調機構集邦科技研究顯示，由於消費性電子需求疲弱，記憶體賣方庫存壓力持續，僅三星在競價策略下庫存略降。為避免DRAM產品再大幅跌價，諸如美光等多家供應商已開始積極減產，預估2023年第一季DRAM價格跌幅可因此收斂至13～18％，但仍不見下行周期的終點。

集邦指出，標準型及伺服器DRAM第一季合約價跌幅仍是近2成左右，行動式DRAM在獲利空間最為壓縮的現況下，是跌幅收斂較明顯的品項，第一季合約價約較上季下跌10～15％。

在標準型DRAM部分，由於筆電市場需求買氣不足，OEM廠已連續二季度降低DRAM採購量，目前庫存約9～13周，但第一季屬傳統淡季，庫存去化仍具高難度。與此同時，美光已開始針對DRAM小幅減產，SK海力士短期將跟進，第一季整體標準型DRAM位元產出量可望因此下降，但仍是明顯供過於求狀態，第一季合約價季跌幅約15～20％。

受淡季效應、長短料調節、總經疲弱等影響，伺服器需求下降，北美雲端服務供應商開始降低伺服器採購量及布建速度。然而，原廠伺服器DRAM的生產比重仍持續提升，2023年第一季庫存壓力難以減輕。即便部分供應商開始減產，仍無法有效收斂價格跌幅，預估DDR5第一季價格跌幅約18～23％，第一季導入率僅約10％，故伺服器DRAM價格下跌幅度主要還是由DDR4決定，預估跌幅約達15～20％。

智慧型手機品牌廠行動式DRAM庫存歷經約6個季度的去化，已到達平均五～七周較健康水位，但銷售市場低迷，尤其中國大陸防疫政策調整後，需求短期內更難回溫，導致各智慧型手機品牌持續調降2023全年銷售目標，對於行動式DRAM庫存去化有一定難度，預期第一季合約價季跌將會收斂至10～15％。