Breeze Super愛媛小太郎蜜柑禮盒，推薦價3850元。（Breeze Super提供）

年節送禮不再侷限於傳統手信，送禮趨勢已走向新鮮食材、頂級水果禮盒，而酒類禮盒也向來是年節熱銷款，從小清新的質感果實酒、歡聚派的啤酒，到收藏型的烈酒等，都是呈現送禮者品味的選擇。

微風超市Breeze Super推薦頂級水果禮盒，訴求大方氣派、老少咸宜，也不會造成身體過多負擔，話題聲量冠軍為「日本山形蜜蘋果禮盒」，為每年過年送禮銷售之冠，另帶有祝福諧音的水果，如蜜柑、柿子等，也能代表送禮人的心意；傳統年禮方面，台南80年老字號的吉利號手工烏魚子、台菜教母黃婉玲老師的「金醬肉」除自用外，也成為送禮的熱門選擇。

家樂福威雀蘇格蘭威士忌4500毫升，2199元。（家樂福提供）★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

家樂福針對送禮酒款，推出超大容量系列，威雀蘇格蘭威士忌（雪莉特選）4500毫升2199元、起瓦士12年蘇格蘭威士忌3000毫升2019元、約翰走路黑牌威士忌3000毫升2199元；而今年適逢兔年，約翰走路也推出絕美藍牌兔年典藏限定版，5588元，全台限量900盒、軒尼詩XO2023兔年春節全台限量版6999元、VSOP2023兔年春節全台限量版1850元等。

家樂福百富14年加勒比海蘭姆酒統威士忌禮盒，1999元。（家樂福提供）★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

家樂福白百合洛里昂櫻花酒，499元。（家樂福提供）★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

1月31日前於家樂福單筆購買威士忌、白蘭地系列，每滿2499元，贈紅利點數2萬7000點，等同現金90元，另有DM商品任選3件999元、單品下殺76折等。

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