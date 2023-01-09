為防止輻射性物質透過走私進入台灣，財政部關務署高雄關台美合作，美方提供2座門式輻射偵測器（RPM），於高雄港第108號碼頭港警查驗登記站設置。高雄關表示，未來第6及第7貨櫃中心貨櫃裝卸量預計將達整個高雄港貨櫃裝卸量50％以上，高雄關此2座RPM建置完成後，將有效提昇高雄港輻射偵測能力。

今日兩座RPM啟用典禮，由關務署長彭英偉、美國在台協會副處長柯傑民（Jeremy Cornforth）及美國能源部核子走私偵測暨嚇阻計畫辦公室（NSDD）處長Mr.Vogt等共同啟用，現場另有多位公私部門及業界代表應邀觀禮。

高雄關表示，美國能源部為強化貨櫃輻射偵檢能力，自2006年起分二階段，於高雄港1至5貨櫃中心，設置38座RPM，用以偵測貨櫃內是否含有輻射物質。

高雄關指出，去年PRM從金屬廢料等貨櫃中，共偵測11件，其中進口貨櫃7件、轉口貨櫃4件，均已通報原能會處理。

此次美方除贈與高雄關2座RPM主體外，並提供工程設計圖及相關系統整合支援協助。高雄關負責建置用地取得、土建工程、RPM相關附屬設備購置及無線電通訊設備架設等，共同完成RPM建置。高雄關指出，屆時輻射偵檢區域將逐步遍及整個高雄港，使高雄港成為全球大港計畫之典範，為台美大港計畫合作開啟嶄新的一頁。

高雄關表示，未來第6及第7貨櫃中心貨櫃裝卸量預計將達整個高雄港貨櫃裝卸量50％以上，高雄關此2座RPM建置完成後，將有效提昇高雄港輻射偵測能力，除可阻卻非法輻射物質走私進入我國，以保障國家安全並維護國民健康外，更能充分展現臺灣願意為世界反恐工作貢獻一份心力的承諾及象徵，進而提升我國國際形象。