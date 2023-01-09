聯合再生能源（3576 ）公告2022年12月份自結合併營收為19.1億元，較上月成長8％，較去年同期成長14％。累計2022年全年累計合併營收為189.3億元，較去年同期成長32.4％，寫下7年來的高點。

聯合再生受惠於再生能源快速成長，全球各國積極建置太陽能系統案場，並且有效開發新客戶，推升聯合再生營收大幅增加，創7年來的營收新高。市調機構BNEF的太陽能產業分析師指出，2022年全球太陽能新增併網安裝量約268GW，全球太陽能市場年成長超過46％。展望2023年，全球太陽能市場新增安裝量將達315GW，如果2022年的成長動能持續維持到2023年，全年新增安裝量有機會達到400GW。

聯合再生是國內最大太陽能廠商，客戶遍布全球，展望2023年，台灣目標建置量維持在高點，市場將積極配合政府能源政策，由於目前市場對大尺寸產品需求較高，聯合再生也將配合市場需求，進行擴大電池與模組產能，因應國內市場成長的需求，聯合再生今年台灣市占率衝刺4成的目標。另外，海外市場需求持續強勁，聯合再生海外出貨將在2023年再創新高，並且持續開發新客戶，為未來成長動能做準備。