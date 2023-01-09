文化部今（9）日宣布，從今（2023）年開始，台灣上市櫃公司贊助、投資藝文及影視產業，在企業永續發展報告書裡加入相關內容，可以在公司治理評鑑中得分。

文化部長李永得表示，「這是歷史的第一步，未來企業列出對文化、文化創意的投資或贊助等種種協助，就可以加分。」

李永得指出，經評估，2021年共有602家企業揭露永續報告書，其中358家投入文化相關支持，再經參考文馨獎數據，總計2021年企業投入文化產業規模約達20億元。

以此推估今（2023）年加計20億資本額以上需強制申報的企業數，投入支持文化產業金額保守估計將增加30億元，至2024年則將達80億元規模，「這金額對文化產業來說，是很大的推力。」

李永得強調，文化部也將持續推動《文化創意產業發展法》修法，包含規劃再放寬營利事業捐贈認列費用上限，以及增訂個人及營利事業投資抵減規定等，相信文化產業的活水將持續擴大。

唐美雲歌仔戲團創辦人唐美雲以「孔明借東風」來形容這項計畫，她表示，這項改變對藝文圈而言，是一件很重要的事情，也有實質幫助，她表示，劇團邁入第26年，一路走來也有來自企業的支持，「台灣臥虎藏龍，一直都有很多企業家默默支持藝文活動，對我們藝文界而言，可以造福每一個單位。」

文化部表示，文化部2019年與金管會協調並獲回復「促進文化發展」納入當時《上市上櫃公司企業社會責任實務守則》的「維護社會公益」實踐範疇。此次修正則在2023公司治理評鑑的永續發展構面，具體新增1項「公司是否投入資源支持國內文化發展，並將支持方式與成果揭露於公司網站、年報或永續報告書」的指標。

同時，修正《上市上櫃公司永續發展實務守則》，將「企業宜經由捐贈、贊助、投資、採購、策略合作、企業志願技術服務或其他支持模式，持續將資源挹注文化藝術活動或文化創意產業，以促進文化發展。」明確納入「維護社會公益」範疇，提供企業贊助藝文事業明確規範指引及鼓勵，有助於帶動更多企業落實文化永續。