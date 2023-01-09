針對網路社群流傳的影片，警方澄清影片中的嫌犯皆已到案並起訴。（警方提供）

近期網路流傳一部2分鐘的影片，畫面中有人遭一群惡煞毆打，畫面上還有說明文字「小心哦，你去求職找工作詐騙集團先假裝叫你坐一下，待回（會）就有好事看囉，求職請勿單獨找！」對此，新北市刑警大隊表示，此畫面為日前已起訴的「台版柬埔寨案」相關畫面。

新北市刑大表示，警方於去年11月間在桃園市中壢區、新北市淡水區等地，偵破以求職並拘禁被害人施暴的詐騙集團，一共救出58名被害人，在士林地檢署指揮下經歷近2個月的深入追查，於12月27日向法院起訴29名被告，其中主嫌「茶董」、「傅姐」2人更被求處無期徒刑。

警方澄清，該集團成員在毆打凌虐被害人時，皆會以手機錄影向幹部回報，研判外流的影片應是集團幹部上傳至社群後所流出，由於畫面過於聳動，為避免造成人心不安，所以特別向外界說明，應片中施暴的嫌犯皆已全數查緝到案並移送起訴。

警方也呼籲，目前求職管道相當多元，在這次經驗中，詐騙集團是透過臉書社團放出招攬工作或收取金融帳戶的訊息，被害人多是在不疑有他的情況下被帶到場所拘禁，所幸警方即時將被害人救出，也請民眾務必選擇合法的求職管道或媒介，並且在求職面試時，要讓家人前往地點及時間，以確保求職過程平安。

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