當前，XBB.1.5正在迅速取代BQ.1.1成為美國頭號新冠毒株。在今天的中國大陸外交部記者會上，有陸媒提問，美方是否向中方分享了有關訊息和數據？中方外交部發言人汪文斌回應，呼籲美方及時向國際社會分享國內疫情資訊。

中國大陸自從去年12月以來，多地爆發新冠疫情，但官方公布的確診人數和死亡人數，遠遠低於民眾的認知，引發國際社會質疑中方當局「蓋牌」，連世界衛生組織（WHO）都懷疑中方可能隱匿疫情嚴重程度，包括WHO總幹事譚德塞和美國多次敦促中國大陸，提供更全面的疫情資訊。

面對國際壓力，中國大陸反將美國一軍。汪文斌表示，全球流感共享數據庫的新冠病毒開源數據顯示，疫情暴發後的3年內，美國幾乎流行過所有新冠病毒變種毒株及其分支，是存在新冠病毒變種毒株最多的國家之一。當前新毒株XBB.1.5成為美國上升勢頭最快的毒株，已引發美國國內超40％的感染病例。

汪文斌強調，「美方應當及時公開透明地同世界衛生組織和國際社會分享美國內的疫情信息和數據，並採取切實有效措施，防止疫情進一步傳播。」