昨日，大陸軍方突然宣布在台灣周邊海空域軍演，總共派出軍機架次多達57架，其中28架次逾越海峽中線，而且中共軍方發言人口氣極重，聲稱「堅決反擊外部勢力、台獨分裂勢力勾連挑釁行徑」等話，更是頗令人驚訝。對此，軍事分析師張競認為，大陸的軍事動作其實是一種心理戰，也就是認知作戰，面對此種局面，我們要冷靜與謹慎應對，不過度反應，處變不驚才不會落入對方圈套。

中廿戰略學會研究員張競認為，大陸這一次的軍演有些即性發揮的感覺，因為事前沒有標示禁航區，這也意味著演習似乎不涉及武器使用。當然未來是否還有類似的即性軍演，我方必須及早關注。這又涉及我們情報部門的功力如何，是否能在事情掌握動向。

57架次共機擾台，從3方面包圍。(圖/國防部提供)

張競列舉了7項值得關注的重點：

1.並未在我周邊劃設禁航海空域，亦未發佈航船佈告與飛安通報，可以據此研判演練課目與實施強度。

2.未來是否會循序漸進，劃設禁航區進行實彈射擊或是對抗演練，值得關注掌握。

3.是否與特定政治活動產生連結關係，共軍發言人並未明確表述，貿然加以聯結，實有令人置疑空間。

4.高密度機艦演練前，例常訓練強度降低。顯然在進行機務與裝備整備，值得作為徵候情報參考基礎。

5.國安高層事前能否掌握動態，值得各界關注；假若情報蒐集無法前瞻掌握狀況，就必然存在檢討空間。

6.國安高層經常指控對岸對我進行「認知作戰」，殊不知運用例行演訓順勢放話，就是標準認知作戰，存心要耍弄國安單位。

7.假若吾人能保持外弛內張不動聲色，以泰山崩於前而色不變態度應對，共軍認知作戰就無法得逞。假若氣急敗壞隨之起舞，就顯然是反制認知作戰失敗。