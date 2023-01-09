為慰勞義警民防人員辛勞，新北市民防大隊長吳建亨及義警大隊長陳汪全今（9）日下午特至蘆洲分局致贈慰問金。（蘆洲警分局提供）

今年加強重要節日安全維護工作於元旦晚間10時起至31日0時止，共計30天，工作重點為「治安平穩、交通順暢、民眾安心」，過年期間警方除了加強犯罪預防宣導、金融機構安維、維持交通順暢及立即回應民眾需求，新北市民防大隊長吳建亨與義警大隊長陳汪全特於今（9）日接連前往淡水警分局、蘆洲警分局慰勞民防、義警人員，提振士氣。

每逢春節假期間，民眾開心歡渡新年，為穩定轄區治安、交通工作，警察同仁在此期間工作量勢必加重，在警力有限下，民力協勤扮演極為吃重角色，協助地方治安維護工作，其中蘆洲警分局也與義警、民防人員結合轄內民間團體與區公所等單位，舉辦多次關懷獨居老人、低收入戶及弱勢團體的活動。

為了鼓勵協勤民力士氣，新北市民防大隊長吳建亨與義警大隊長陳汪全特於今（9）日，接連前往蘆洲警分局、淡水警分局慰勞民防、義警人員，過去一年來對社會治安的無私奉獻，並致贈慰問金勉勵，2位大隊長溫馨提醒所有民防、義警於這段期間夜間執勤時，別忘了自身保暖及安全。

蘆洲警分局長張國哲表示，感謝大隊長在百忙中撥冗率大隊部幹部至本分局慰問協勤民力，分局一定會以阿仁局長「人民最大、基層優先」工作理念持續努力，共同建構市民都能歡度一個「平安、祥和、快樂」的春節假期。

淡水警分局表示，春節是家家團圓的日子，但基層員警卻是24小時輪班，默默的守護社會安寧，犧牲許多與家人相處的時間，年節期間警方將協調運用義警、民防、巡守隊等民力，結合民間力量，發揮警民合作精神，全力防制犯罪發生，讓民眾擁有一個平安、順遂的春節假期。