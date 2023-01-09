基隆市今年就讀小學二年級的林李納，去年12月獲得了法國BATTLEPRO街舞大賽12歲以下組的冠軍。（李致穎提供／張志康基隆傳真）

雖然很多人不知道，但街舞其實已經是2024巴黎奧運的比賽項目之一。在基隆市的中興國小，有個2年級的小朋友林李納，學舞不過2年餘，卻早已在許多國際賽事中大放異彩，去年12月3日在巴黎體育宮圓頂體育館舉行的BATTLEPRO街舞大賽，林李納更獲得了12歲以下組的冠軍。

基隆市今年就讀小學二年級的林李納，去年12月獲得了法國BATTLEPRO街舞大賽12歲以下組的冠軍。前為林李納，後左起為媽媽林瑋婷、爸爸李致穎、中興國小校長楊志欽。（張志康攝）

林李納的父親李致穎在基隆經營蔥油餅店，談到怎麼會讓孩子學舞時，他說念書時本來就是熱舞社的，孩子從小耳濡目染，就很有節奏感。他也覺得小名納納的兒子有這方面的天份，便支持孩子從5歲起開始學舞。

基隆市今年就讀小學二年級的林李納，去年12月獲得了法國BATTLEPRO街舞大賽12歲以下組的冠軍。（李致穎提供／張志康基隆傳真）

李致穎說，他試著在台灣找不同的老師教納納，學舞2年半，在國內外贏得了不少獎項，去年國慶表演的霹靂舞陣營裡，就有納納的身影。

納納從學舞開始，每天都會花很多時間練舞，從一開始的每天2小時，到後來每天練習的時間高達6到8小時。即使遇到逢年過節或是寒暑假，當同儕都在出門遊玩的時候，納納仍然堅持練舞。

「因為很帥！我喜歡跳舞。」對納納來說，這樣的苦練，只因為這麼簡單的理由。李致穎說，既然孩子喜歡，他就會全力支持。

去年10月，林李納在街舞上的努力與成就，獲得了許多肯定，接到許多海外比賽的邀請，李致穎帶著兒子一路跑了瑞士、 美國、 日本、法國等國家，去年12月3日，林李納在法國巴黎體育宮圓頂運動館舉行的BATTLEPRO街舞大賽中，擊敗了來自烏克蘭、日本等國的參賽者，贏得了12歲以下組的1vs1冠軍，後來也拿下另一場也在法國舉辦的大賽冠軍。

對於未來，林李納有想法嗎？他說：「我想挑戰奧運。」