竹山鎮8日晚間發生銀樓搶案，竹山警分局勤務中心獲報，立即通報線上巡邏、勤查、ATM守望勤務及備勤人員攔截圍捕，9分鐘後於街仔尾溪大排，將歹徒壓制逮捕，並起出遭搶的金項鍊2條、金戒指2只，合計價值約46萬元。

警方指出，搶匪進入銀樓以看金飾為由，在櫃台駐足許久，並請老闆陸續拿出項鍊及戒指，正當銀樓人員覺得有異時，歹徒抓起檯面上2條金項鍊、2只金戒指即往外衝，銀樓人員見狀立即報警，也衝出追捕，一路緊追不捨。

圍捕過程中，嫌犯為躲避警方查緝跳入街仔尾溪，致腳部受傷但無生命危險，經消防隊救護後，由員警戒護前往竹山秀傳醫院，經急診室醫師檢查，嫌犯身體狀況大致無礙，全案經警詢後依搶奪罪移送南投地檢署偵辦。

銀樓店家表示，該名男子到店內看金飾說要自帶，但是一直換來換去，手還會顫抖覺得很奇怪，當時剛要把金飾收起來，搶匪卻一把抓起金飾往外衝，他見狀腎上腺素飆升，立即追出去，配合立即到場的警網追捕，想不到搶匪竟然跳入10公尺深的街仔尾溪。

竹山警分局長吳詠傑提醒民眾，年關將近，民眾應注意財不露白，逛街購買年貨要提高警覺，如果發現可疑的人事物，請立即報案，警方會迅速到場處理，另警方於重要節日期間，將貫徹上級規劃的勤務，加強民眾居家巡守、銀行ATM守望，年貨大街、廟宇及風景區防竊，防制各類刑案案件發生，並秉持維護治安，勿枉勿縱的原則，加強查緝各項不法，維護社會安寧。