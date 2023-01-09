無塵室與機電整合工程大廠-聖暉*（5536）集團9日公布2022年12月合併營收達27.7億元，年增30％，再度改寫歷年同期新高；2022年全年合併營收達282.6億元，激增40％，齊步刷新歷年同期新高！

聖暉*去年營收表現亮眼，9日在外資買超加持下，收盤價105.50元、上漲2.5元，漲幅達2.42％。

聖暉*表示，集團整體未完工在建工程案量保持歷史高水位，奠定集團中長期營運穩健前景，台灣、大陸地區專案如期施作，加上集團持續精進專案工程人力調配、掌握原料採購交期、生產模組化作業流程，滿足各產業主要客戶無塵室與機電工程大小型專案施作完工進度，挹注整體營運保持良好動能，是締造2022年合併營收創歷年新高之關鍵。

2022年除了台灣業務隨著台商回台投資、半導體產業加大台灣市場佈建計畫而有所提升外，東南亞地區網通伺服器、電子零組件、其他傳產等加大擴建計畫，以及大陸地區持續推動提升晶片自給率，皆有助於創造集團良好業務接單環境。

展望2023年第一季，聖暉*表示，鑑於2022年的高基期，雖然2023年半導體大廠因應產業景氣修正，陸續下修未來資本支出計畫，惟目前集團旗下各產業客戶在建專案工程保持良好進度認列，聖暉*仍將維持穩健成長。以聖暉*整體接單區域分布來看，台灣、大陸仍為主要貢獻地區，展望東南亞地區，預期將呈現倍增接單成長力道。

聖暉*強調，以多產業、多區域、多工種業務布局策略奠定利基，持續擴大集團多元業務結盟與資源整合，助攻聖暉*整體業務接單表現，中和集團營運受單一產業或單一市場變化之影響，均衡穩健地擴大營運獲利規模。