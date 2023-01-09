受到記憶體價格在2022年下半年走跌影響，記憶體模組大廠威剛（3260）公告2022年合併營收350.52億元，較2021年下滑11.4％。展望2023年，威剛董事長陳立白表示，對下半年的總體經濟走勢持正面看法，並看好威剛在高毛利率產品出貨上揚推動下，下半年獲利能力將優於2022年表現。

威剛公告2022年12月合併營收月減10.1％達23.56億元，較2021年同期減少27.9％，2022年第四季合併營收季減13.8％達76.93億元，與2021年同期相較下滑24.4％，累計2022年合併營收350.52億元，較2021年下滑11.4％。

陳立白認為，雖然全球景氣多變數，消費性電子產品需求受影響，但對記憶體前景並不悲觀。一方面是目前上游記憶體原廠面臨庫存與虧損雙重壓力，控制產能、縮減資本支出與穩住價格成為當務之急，預期上半年DRAM價格將回穩，而NAND Flash價格於上半年仍有下探的空間。

陳立白表示，在新平台陸續出貨與記憶體占整機成本比下滑推動，各項應用產品的記憶體容量都將倍增，並加速推升DDR5與PCIe介面固態硬碟（SSD）滲透率，2023年全球記憶體位元消耗量也將持續增長。加上大陸解封後，疫情將在第二季回穩收斂，下半年經濟活動將逐步回復正常，消費性商品需求將以先蹲後跳的態勢於下半年出現報復性增長。

回顧2022年，陳立白指出，全球疫情、區域戰爭、能源價格高漲及通膨問題讓記憶體產業歷經波動，去年全年DRAM合約價下滑約四成，NAND Flash平均價格跌幅更超過五成，對記憶體模組廠的營運與庫存管理無疑是一大考驗。所幸近年營運體質調整已見成效，並領先同業迅速降低庫存因應全球景氣反轉，維持低庫存高效率的營運佳績。